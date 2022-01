L’Annuario armi 2022 vi aspetta in edicola

Eccoci al secondo anno del progetto 2.0 dell’Annuario armi, in edicola da sabato 29 gennaio. L’impostazione generale della pubblicazione non cambia rispetto all’anno precedente. Ognuna delle sei sezioni (pistole semiautomatiche, revolver, fucili a canna liscia, fucili a canna rigata, avancarica e aria compressa) è suddivisa in due sottosezioni: la prima è dedicata a presentazioni, test e prove a fuoco, la seconda al listino fotografico.

Il listino fotografico prevede una fotografia del modello base e il prezzo relativo. Scansionando con il vostro smartphone il Qr Code che trovate nelle pagine dei listini fotografici, entrate in un incredibile database online (più di 25.000 voci) nel quale è possibile ottenere le informazioni tecniche su tutte le armi: dai calibri disponibili al numero di colpi, dal funzionamento alla lunghezza di canna e al peso, oltre (naturalmente) ai prezzi.

Il vantaggio è che non solo potete consultare sul vostro smartphone tutti i dati che desiderate, ma che per tutto il 2022 questo database verrà continuamente aggiornato. In qualsiasi giorno dell’anno, quindi, avrete uno strumento che vi consentirà di conoscere in tempo reale i prezzi e le caratteristiche di qualsiasi arma prodotta e importata in Italia, anche delle ultimissime novità.

Completano l’Annuario armi 2022 un approfondimento legale sull’acquisto di un’arma da fuoco e una vetrina sulle ottiche e sulle munizioni. Buona lettura!