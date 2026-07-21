Aperte le iscrizioni al Forum polizia locale

Lunedì 19 e martedì 20 ottobre la Fiera di Bergamo ospita il Forum di polizia locale: è già possibile prenotarsi per gli incontri formativi organizzati dal comitato scientifico.

Tre mesi passano rapidissimi: sono aperte le iscrizioni all’edizione 2026 del Forum polizia locale, la due giorni (19-20 ottobre) di alta formazione che la Fiera di Bergamo dedica agli operatori del settore.

Ai quasi settanta incontri formativi (il calendario ne propone 32 lunedì, 35 martedì: si parlerà innanzitutto di sicurezza urbana, ma anche di intelligenza artificiale, comunicazione, soccorso e pubblicità stradale) si assocerà la presenza di centinaia di aziende che lavorano nella fornitura di servizi e di prodotti a supporto delle attività di polizia locale.

I sindaci e i comandanti locali possono presentare le candidature per gli encomi: le valuterà il comitato scientifico, che ha lavorato e sta continuando a lavorare ai contenuti del forum.

Il comitato scientifico

Matteo Copia , comandante della polizia provinciale di Bergamo

, comandante della polizia provinciale di Bergamo Emanuele Comi , ricercatore in diritto dell’economia presso l’Università di Bergamo

, ricercatore in diritto dell’economia presso l’Università di Bergamo Matteo Nespoli , responsabile protezione civile di Dalmine

, responsabile protezione civile di Dalmine Monica Porta , comandante della polizia locale di Bergamo

, comandante della polizia locale di Bergamo Maurizio Zorzetto, comandante della polizia locale di Pordenone

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