Giovedì a Lonato inizia il Gran Mondiale Perazzi 2026

Da giovedì 23 a domenica 26 il Trap Concaverde di Lonato del Garda (Bs) ospita la XII edizione del Gran Mondiale Perazzi, quattro giornate di gara di tiro a volo, specialità fossa olimpica.

Sono circa 600, da oltre 30 nazioni, i tiratori attesi al Trap Concaverde di Lonato del Garda (Bs) per la XII edizione del Gran Mondiale Perazzi, quattro giornate – da giovedì 23 a domenica 26 – di gare di fossa olimpica: si compete per un montepremi che, tra denaro, fucili (cinque i modelli Mr57 in palio, uno in edizione speciale), orologi e trofei, vale 180.000 euro; la segreteria riceve le iscrizioni sul portale dedicato.

Giovedì 23 si comincia con la Daniele Perazzi Challenge, gara da 50 piattelli con scontri diretti e finale: il premio è un fucile Mr57 da collezione, il Daniele Perazzi Challenge edition. Seguirà, da venerdì a domenica, il nucleo del torneo da 200 piattelli: in palio i trofei Roberto Scalzone, Famiglia Perazzi e, per il primo assoluto, Vittoria alata.

Inoltre sabato sera, in notturna, si terranno le finali del Perazzi All star Game men & women, «una sfida» si legge nella nota «dedicata ai campioni e alle campionesse, con piattelli flash e un confronto diretto che porta sul campo una delle dimensioni più tecniche e coinvolgenti della competizione».

Verso i settant’anni di Perazzi

«Presidio fisico del marchio si campi di tiro», il Motorhome Perazzi avrà una funzione duplice: sarà, infatti, sia uno spazio pensato per accogliere tiratori, distributori, ospiti e testimonial durante le giornate di gara, sia l’officina tecnica per l’assistenza durante la gara.

«Il Gran Mondiale è uno dei momenti in cui Perazzi si racconta nel modo più naturale» commenta l’amministratore delegato Paolo Buffoli: «sul campo, accanto ai tiratori, attraverso il gesto e la competizione. L’edizione 2026 apre un passaggio importante verso i settant’anni del marchio», che si festeggeranno nel 2027, «e verso le prossime sfide internazionali. È un’occasione per condividere ciò che Perazzi è sempre stata: competenza tecnica, ascolto, precisione e una storia che continua a evolvere».

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