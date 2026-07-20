Il Pd: sopprimere il comma che trasferisce all’Uits i beni delle sezioni Tsn

Il Partito democratico chiede alla maggioranza di stralciare la riforma dell’Uits dal decreto sport e di eliminare l’articolo che centralizza la disponibilità dei beni mobili e immobili delle sezioni Tsn.

Mauro Berruto lo aveva annunciato in commissione Cultura dopo la retromarcia della Lega, alla riforma dell’Uits il Partito democratico si opporrà nel merito: l’arrivo del decreto sport in aula e l’avvio della discussione generale hanno svelato la strategia complessiva, che si concretizza nella richiesta di stralciare l’intero articolo 8, traslandolo in un disegno di legge dedicato, dopo aver soppresso il comma 15, quello che trasferisce nella disponibilità dell’Uits i beni mobili e immobili delle sezioni Tsn.

La posizione del Pd l’ha espressa la deputata Patrizia Prestipino, che davanti alla Camera ha detto che la prova migliore che il testo originale fosse sbagliato l’ha data il centrodestra presentando e approvando gli emendamenti sugli ispettori – aboliti – e sul potere di rilasciare il diploma d’idoneità al maneggio delle armi, lasciato alle sole sezioni Tsn.

Restano però intatti i problemi sulla proprietà dei beni: «Se una norma» ha detto Prestipino «li trasferisce senza procedimento e senza indennizzo, [si genera] un problema serio con l’articolo 42 della Costituzione», quello sulla proprietà privata.

Per il Partito democratico spostare la discussione dalla conversione di un decreto, che porta con sé tempi stretti – tanto più d’estate – e il peso del governo, a un disegno di legge è la strategia giusta per «ascoltare le sezioni, tutelare i tecnici, garantire la funzione pubblica dei poligoni».

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