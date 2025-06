Approvata legge su armi ad agenti senza licenza

Il Senato ha definitivamente approvato il ddl che converte in legge il decreto sicurezza: nella legislazione entra anche l’articolo che agli agenti di pubblica sicurezza non in servizio consente di portare le armi senza licenza.

È andata come già la scorsa settimana si pronosticava: sull’unico articolo del ddl che converte il cosiddetto decreto sicurezza il governo Meloni ha posto la questione di fiducia, e il Senato gliel’ha accordata a larga maggioranza (109 favorevoli, 69 contrari); pertanto, non appena Mattarella avrà promulgato la legge e ne avrà disposto la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, entrerà in vigore anche il paragrafo che agli agenti di pubblica sicurezza non in servizio consente di portare le armi senza licenza.

Si tratta dell’articolo 28, che al primo comma autorizza «gli agenti di pubblica sicurezza […] di cui al regio decreto 690 del 31 agosto 1907 […] a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 773 del 18 giugno 1931, quando non sono in servizio».

Il secondo comma dà al governo un anno di tempo per emanare il regolamento con cui modificare l’articolo 73 del regio decreto 635 del 6 maggio 1940, quello sul porto d’armi senza licenza, «al fine di adeguare le norme alle [nuove] disposizioni».

