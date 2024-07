Arex e Reximex in prova a Sostegno (Pv) con Iron Armi

L’appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 luglio 2024 al poligono di tiro S.I.R. a Sostegno, in provincia di Pavia: Iron Armi, importatore del marchio sloveno Arex e di quello turco Reximex, metterà a disposizione numerosi modelli per un test.

È fissato alle 10 l’inizio dei test dedicati al pubblico (ovviamente solo per i titolari di porto d’armi in corso di validità) che Iron Armi ha organizzato per il prossimo weekend al campo di tiro S.I.R. di Sostegno.

In rappresentanza di Iron Armi ci sarà Piero Torosani, storica figura e grande esperto del mondo armiero.

Numerosi i modelli disponibili:

Reximex Trx9 calibro 9×19 mm (varie colorazioni)

Arex Alpha calibro 9×19 mm

Arex Zero 2 Compact e Standard calibro 9×19 mm

Arex Delta M Tactical, X Tactical calibro 9×19 mm

Arex Delta L OR calibro 9×19 mm

Arex Delta M OR calibro 9×19 mm.

