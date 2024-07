I convocati della nazionale di tiro dinamico sportivo per il Mondiale di fucile - Rifle world shoot

Il commissario tecnico Fabrizio Pesce ha diramato l’elenco dei convocati nella nazionale di tiro dinamico sportivo per il Mondiale di fucile in programma a Oulu (Finlandia) dal 4 al 10 agosto.

Nelle prossime settimane non ci si potrà concentrare soltanto sui Giochi di Parigi: dal 4 al 10 agosto infatti Oulu, in Finlandia, ospita il Mondiale di tiro dinamico sportivo con fucile – Rifle World Shoot; il commissario tecnico Fabrizio Pesce ha diffuso l’elenco dei convocati per ciascuna delle sei specialità in cui sarà coinvolta la nazionale italiana.

Team overall semiauto open : Manuele Avoledo, Max Bragagnolo, Sergio Cottafavi, Marco Taranzano

: Manuele Avoledo, Max Bragagnolo, Sergio Cottafavi, Marco Taranzano Team senior semiauto open : Romano Pio Brida, Alessio Galliani, Michele Surace, Luciano Todisco

: Romano Pio Brida, Alessio Galliani, Michele Surace, Luciano Todisco Team super senior semiauto open : Renato Anese, Massimo Corazzini, Valter Iob

: Renato Anese, Massimo Corazzini, Valter Iob Lady senior semiauto open : Irene Canetta

: Irene Canetta Senior manual action open : Paolo Zambai

: Paolo Zambai Overall semiauto open: Fabio Sbaraini

