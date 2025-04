Executive Carry: la prima pistola della Daniel Defense Limited Series

La Daniel Defense ha presentato l’arma #22 della Limited Series: è la pistola compatta Executive Carry, striker fired two-tone calibro 9×19 mm costruita sulla base del modello H9.

I retroscena erano corretti: è two-tone l’Executive Carry, la prima pistola che la Daniel Defense ha introdotto nella Limited Series associandole il codice #22; sul fusto in alluminio risalta infatti una finitura anodizzata flat dark earth, nero invece il carrello in lega d’acciaio 4340. Risulta confermata anche l’anticipazione sulle guancette, rimovibili, in G10: è caratteristico il pattern che le decora.

La base è il modello H9, striker fired calibro 9×19 mm; ciascuno dei tre caricatori ospita 15 colpi. Le misure sono quelle d’una pistola compatta: la canna misura 4,28”, ossia 108,7 millimetri, e porta la lunghezza complessiva a 195 millimetri; 840 grammi il peso. La descrizione tecnica si completa col grilletto Bottom Hinge Straight Pull, con la mira dovetail in fibra ottica (a 25 iarde l’azzeramento), col red dot Trijicon Rmr Type 2 e con la slitta Stanag 4694.

Del kit fanno parte anche una torcia Surefire Stiletto Pro II, una valigetta Kraken Gamma con interno in schiuma memory, una borsa a tracolla Viktos Upscale 3 Leather e, caratterizzati dalla finitura Cerakote Mil-Spec+ e dal logo Daniel Defense, un paio d’occhiali da sole Gatorz Rig e un coltello Microtech Glykon.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e poi scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.