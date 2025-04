Più che raddoppiato il fatturato della Csg

Il gruppo ceco Csg ha diffuso una nota in cui comunica l’ammontare del proprio fatturato nel 2024.

Aveva chiuso il 2023 con 1,7 miliardi di euro, che nel 2024 sono passati a quattro: è più che raddoppiato (+131%) il fatturato annuo di Csg, il gruppo cecoslovacco proprietario tra gli altri della maggioranza di Fiocchi e Perazzi. Il margine operativo lordo del 2024 è pari a 1,1 miliardi, +146% rispetto ai circa 400 milioni del 2023.

A fine novembre 2024 nell’orbita del gruppo è entrata anche The Kinetic Group, la divisione (faceva parte di Vista Outdoor) che produce armi di piccolo calibro a marchio Federal, Remington, Cci, Speer e Hevi-Shot, e polvere da sparo Alliant Powder: se si moltiplica il suo fatturato di dicembre per dodici mesi, pro forma quello complessivo (è un calcolo utile per capire le prospettive future) raggiunge i 5,2 miliardi (1,4 miliardi il margine operativo lordo).

Nel 2024 il profilo netto di Csg ha raggiunto i 526,1 milioni di euro, +202% rispetto ai 174,1 del 2023. A fine dicembre il controvalore dell’accumulo di ordini ancora da evadere superava gli 11 miliardi di euro.

L’Ucraina il mercato principale

La maggior parte del fatturato, pari all’86,3%, arriva dall’Europa (42,8% dalla sola Ucraina); dagli Usa il 6,7% (The Kinetic Group conta solo per un mese); dal resto del mondo il 7%.

Mercato Nato (49,6%) e mercato non-Nato (50,4%) incidono quasi alla pari, ma soltanto perché l’Ucraina fa da contrappeso: se la si classificasse come mercato Nato, la percentuale schizzerebbe al 92,4%. Le premesse sono sufficienti per capire che il settore più remunerativo (83,6%) ha a che fare con la difesa; da sola la divisione Csg Defense vale il il 77,6% delle vendite totali.

In dodici mesi la Csg ha aumentato la forza lavoro di 14.000 persone, tra operai e impiegati; lavorano in 37 fabbriche, e coprono 110 diversi mercati nazionali.

