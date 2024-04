Armi Magazine maggio 2024 è in edicola!

Armi Magazine maggio 2024 vi aspetta in edicola con tante novità, curiosità e anteprime. In copertina, un operatore del Gis (Gruppo intervento speciale), reparto d’élite dell’Arma dei Carabinieri al quale è dedicato un reportage esclusivo

Tra le prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine maggio 2024 possiamo segnalare: Kimber R7 Mako Or cal. 9×19 mm, Bre-Mec Sar-S4 cal. 9×19 mm/9×21 Imi, Emtan Ramon cal. 9×19 mm, Foldar Fldr15 calibro .223 Remington e KelTec P15 cal. 9×19 mm.

In primo piano, diversi argomenti legali: dall’agibilità dei Tsn (è arrivata la deroga, ma solo per l’attività sportiva!) all’importazione in Italia delle armi (vi spieghiamo come avviene, in pratica), dall’apertura e gestione di un campo di tiro o poligono privato all’attività di ricarica di munizioni a opera di privati.

Il calibro .224 Valkyrie è stato sviluppato dalla Federal sul finire dell’anno 2017. In un corposo dossier, lo analizziamo sotto ogni profilo: cartucce, polveri, proiettili e ricarica.

Da Sierra, una palla soft-point dal profilo particolare che – in combinazione con il .223 Remington – offre eccellenti prestazioni in termini di precisione.

Nella sezione Law Enforcement, oltre alla rubrica sul tiro operativo e al reportage sul Gis, il test del Cat Sm2 – un punto rosso che sfrutta un supporto magnetico per aderire al carrello delle Glock – e un focus sulle origini, con la formazione del team Torre, dei reparti speciali italiani antiterrorismo.

Curiosando in armeria ci si può imbattere in un progetto semplice e robusto, realizzato da una miriade di piccole fabbriche con fortissime differenze quanto a qualità dei materiali e lavorazioni: le pistole “tipo Ruby”.

E ancora, su Armi Magazine maggio 2024, la rubrica ‘Questione di legge’, la Bismuth 32 Bio calibro 12 della Fiocchi, il visore termico clip-on Dtc 4/50 di Zeiss e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.