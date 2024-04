Sale a tre il numero di atleti qualificati a Parigi 2024 per le specialità di tiro a segno: carta olimpica per Federico Maldini nella pistola 10 metri ad aria compressa.

Insieme a Monna e Sollazzo, a Parigi ci sarà sicuramente anche Federico Nilo Maldini: la vittoria nella Final Olympic Qualification Championship di Rio de Janeiro (236,8 il punteggio finale) gli ha infatti consegnato la carta olimpica nella pistola 10 metri.

Con lui ci sarà anche Uladzislau Dzemesh (bielorusso, quindi iscritto come atleta individuale neutrale dopo l’esclusione della sua nazionale dai Giochi), sconfitto nella finale che dopo la lunga fase di qualificazione metteva in palio due pass per quattro tiratori; gli ultimi ad arrendersi sono stati il coreano Kim e il tedesco Grimm.

