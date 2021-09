Armi Magazine ottobre 2021 è in edicola!

Armi Magazine ottobre 2021 vi aspetta in edicola dal 15 settembre, sempre ricco di novità e curiosità. In copertina spicca la Cz Scorpion Evo3 S1 Carbine Comp camerata 9×21 Imi, idelae per le gare di tiro sportivo.

Tra le altre prove a fuoco più interessanti, possiamo segnalare: Sabatti Skl-20 cal. 8×57 Jrs, Bul Sas II Bullesteros cal. 9×21 Imi, Marlin 1895 cal. 36, Heckler & Koch Mark 23 cal. .45 Acp, Beretta Ultraleggero cal. 12 e Diamondback Black-Gold Db10 18” cal. .308 Winchester. Spazio all’attualità con l’introduzione del green pass, che sta condizionando molti aspetti della nostra vita quotidiana: dal punto di vista dell’appassionato e dell’utilizzatore di armi, cosa cambia? Ricaricare il .357 Magnum è semplice, ma farlo bene è meno facile di quanto si possa pensare: in un dettagliato studio (su questo numero, la prima di tre puntate) forniamo i consigli per riuscirci e, inoltre, vi proponiamo sei revolver – ovviamente in .357 Magnum – particolarmente intriganti. Altri due calibri sotto la lente, precisamente il .308 Winchester e il 28 Magnum, dei quali approfondiamo sia il munizionamento commerciale sia la ricarica. Il confronto del mese è tra due semiautomatiche della Hs, la S7 Fde e la S5, la prima in 9×21 Imi e la seconda in .45 Acp, entrambe con canna da 3,3 pollici e alimentazione da caricatore monofilare: cosa ci possiamo aspettare da queste moderne pistole ultra compatte quando premiamo il grilletto? Il progetto della Government 1911, come noto e come dice la stessa sigla, risale a oltre cento anni fa, ed è rimasto praticamente immutato per decenni mantenendosi sempre sulla cresta dell’onda: analizziamo due Colt “Government Model”, una camerata 9 mm Steyr, l’altra nel classicissimo .45 Acp. Davvero particolare una tripletta con canne lisce in calibro 12/70: il costruttore è Greifelt di Suhl e la sua storia… tutto un romanzo. Conoscete il progetto “Canto del cigno” (Labutí Píseň, in cecoslovacco)? Se la risposta è no, potete rimediare: è la vera (e incredibile) storia della nascita della pistola semiautomatica Cz 75. E ancora, su Armi Magazine ottobre 2021, la rubrica ‘Questione di legge’, una vetrina sulla Walther Q5 Match Sf Meister Manufaktur, l’aria compressa con la Gamo Replay-10 Magnum cal. 5,5 mm, i nuovi visori termici targati Burris e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.