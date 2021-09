Savage A22 Precision Lite, la carabina semiautomatica

La Savage A22 Precision Lite è una carabina semiautomatica con canna in acciaio al carbonio lunga 457 millimetri.

Sviluppato sulla base della Modular Drive Technologies, il particolare design del calcio in alluminio billet contiene intorno ai 3.000 grammi il peso della nuova carabina semiautomatica di Savage. Ecco perché il nome A22 Precision Lite, in cui c’è tutto: il calibro .22 LR, la (relativa) leggerezza e la promessa di non tradire una volta che si è presa la mira. Il merito è soprattutto della canna in acciaio al carbonio (457 millimetri), rigata (1:16”) per bottonatura e avvolta in fibra di carbonio per migliorare la resa balistica e dissipare il calore. Savage ha scelto l’acciaio al carbonio anche per l’azione.

La particolare tecnologia con cui il calcio è sviluppato permette di regolare sia il poggiaguancia sia l’altezza sia, grazie ad appositi distanziatori, la lop. È regolabile anche il peso di sgancio del grilletto AccuTrigger. L’arma si completa con un caricatore circolare da 10 colpi a percussione anulare, slitta da 20 moa e comandi maggiorati; 949 dollari il prezzo sul mercato americano. Sono dunque giorni di annunci per Savage, fresca del lancio di Renegauge Security e 110 Ultralite Left Hand: la ricerca della leggerezza è evidentemente una costante.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.