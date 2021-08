Rigby Highland Stalker Nile, la carabina bolt action da collezione

Parti in metallo e calciolo della Highland Stalker Nile, nuova carabina bolt action da collezione di Rigby, sembrano rifiniti in pelle di coccodrillo.

Una carabina bolt action da collezione che celebri il Nilo e la sua fauna: è con quest’idea che Rigby ha creato la Highland Stalker Nile. E l’esecuzione è al solito efficace: finemente lavorate, le parti in metallo e il cuoio del calciolo sembrano rifiniti in pelle di coccodrillo. Tutti e dodici i modelli, numerati, sono equipaggiati con azione Mauser M98, canna da 635 millimetri con finitura London Best, sicura tre posizioni, calcio in noce turco di lusso; .300 Winchester Magnum il calibro.

L’omaggio al Nilo torna anche negli accessori, in avorio, e nella custodia in finta pelle di coccodrillo. Il prezzo al pubblico sul mercato internazionale parte da 24.590 sterline.

