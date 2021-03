Presentato il nuovo logo di Fausti

Nella F specchiata e intrecciata che rappresenta il nuovo logo di Fausti si intravede il palco di un cervo.

Non è mai solo un maquillage, tantomeno per un brand di questo tipo: dietro il nuovo logo di Fausti c’è tutta la filosofia del marchio, il legame con le tradizioni e lo sguardo verso il futuro. Elena, Giovanna e Barbara Fausti hanno scelto di sostituire il classico stemma araldico con un monogramma pulito e moderno: nella lettera F, specchiata e intrecciata come nei blasoni nobiliari, si intravede il palco di un cervo già presente nel primo logo. Le si accompagna la scritta Fausti in Argus, carattere tipografico simil-barocco che coniuga linee aggraziate e caratteri ben leggibili.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.