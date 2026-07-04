Una linea da tiro a volo per i 500 anni di Beretta

Cappello, borsa portacartucce, zaino, fodero per fucile, gilet: sono cinque i prodotti che compongono la serie per il tiro a volo sviluppata da Beretta in occasione dei festeggiamenti per i 500 anni d’attività.

Per festeggiare i 500 anni d’attività Beretta non si affida soltanto alle armi in edizione speciale: da qualche ora nell’e-store è disponibile una nuova linea per il tiro a volo caratterizzata dal logo delle celebrazioni e dal pattern multicam black.

La linea si compone di cinque prodotti, il più economico dei quali è il cappello (35 euro) in cotone e poliammide con regolazione sul retro; gli fa compagnia innanzitutto un fodero (75 euro) di 128 centimetri, capace di ospitare fucili sovrapposti con canne fino a 710 millimetri, con zip per tutta la lunghezza e dettagli dallo spirito tattico.

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Beretta ha realizzato in ripstop di poliestere altri due prodotti, sia la borsa portacartucce (69 euro, con maniglia e tracolla regolabile), che contiene fino a sei scatole di 25 colpi, sia lo zaino multifunzione (85 euro, 18 litri), con schienale traspirante e spallacci imbottiti.

La serie si completa col gilet slim fit (175 euro, taglie XXS-5XL) in rete 3D elastica traspirante e tessuto nylon-cotone a costruzione ripstop, con scivolo in microfibra e tasche frontali espandibili.

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