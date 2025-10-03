Le nomination per gli Appreciation awards

La Nasgw e la Professional outdoor media association hanno ufficializzato i nomi delle aziende che concorreranno per vincere gli Appreciation awards 2025.
Oltre a quelli dei Caliber awards, nel corso della convention di Grapevine (Texas, 15-17 ottobre) la Nasgw e la Professional outdoor media association ufficializzeranno anche i vincitori degli Appreciation awards, i premi dedicati non ai prodotti, ma ai produttori (quattro i criteri valutati: politiche di distribuzione, efficacia del marketing, logistica, sostegno al settore).
Le nomination
Produttori d’armi
- Century arms
- Glock
- Ruger
- Smith & Wesson
- Springfield Armory
Produttori d’ottiche
- Eo Tech
- Holosun
- Leupold
- Sig Sauer
- Trijicon
Produttori di munizioni
- Hornady
- The Kinetic group
- MagTech
- Pmc
- Winchester
Produttori d’accessori
- Dead air silencers
- Gsm
- Magpul
- Radian weapons
- SilencerCo
Importatori
- Century arms
- Gforce arms
- MagTech
- Pmc
- Sds
Premio miglior innovatore dell’anno
- Century Arms
- Ruger
- Sig Sauer
- Smith & Wesson
- Springfield Armory
