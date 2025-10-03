Le nomination per gli Appreciation awards

Di
ArmiMagazine.it
-
Le nomination per gli Appreciation awards
(foto Nasgw)

La Nasgw e la Professional outdoor media association hanno ufficializzato i nomi delle aziende che concorreranno per vincere gli Appreciation awards 2025.

Oltre a quelli dei Caliber awards, nel corso della convention di Grapevine (Texas, 15-17 ottobre) la Nasgw e la Professional outdoor media association ufficializzeranno anche i vincitori degli Appreciation awards, i premi dedicati non ai prodotti, ma ai produttori (quattro i criteri valutati: politiche di distribuzione, efficacia del marketing, logistica, sostegno al settore).

Le nomination

Produttori d’armi

  • Century arms
  • Glock
  • Ruger
  • Smith & Wesson
  • Springfield Armory

Produttori d’ottiche

  • Eo Tech
  • Holosun
  • Leupold
  • Sig Sauer
  • Trijicon

Produttori di munizioni

  • Hornady
  • The Kinetic group
  • MagTech
  • Pmc
  • Winchester

Produttori d’accessori

  • Dead air silencers
  • Gsm
  • Magpul
  • Radian weapons
  • SilencerCo

Importatori

  • Century arms
  • Gforce arms
  • MagTech
  • Pmc
  • Sds

Premio miglior innovatore dell’anno

  • Century Arms
  • Ruger
  • Sig Sauer
  • Smith & Wesson
  • Springfield Armory

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE