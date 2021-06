Assemblea elettiva dell’Uits: definito il protocollo anticontagio

Tampone o vaccino: ecco che cosa è richiesto per partecipare all’assemblea elettiva dell’Uits.

Per partecipare all’assemblea elettiva dell’Uits serve il certificato di avvenuta vaccinazione oppure il referto negativo del tampone antigenico rapido effettuato nelle 48 ore precedenti. Lo fa sapere il segretario generale Walter De Giusti con una circolare inviata alle sezioni Tsn e ai Gruppi sportivi. Di fatto si tratta dello stesso protocollo previsto per le cerimonie. La cosiddetta certificazione verde covid-19 è valida dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose e dura per nove mesi dal momento in cui si completa il ciclo vaccinale. A proposito: vi ricordate come si elegge il presidente dell’Uits?

