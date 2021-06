In vista dell’assemblea di inizio luglio è bene ricordarsi come si elegge il presidente dell’Uits ai sensi del nuovo statuto.

Tra ricorsi e polemiche si rischia di perdere di vista il cuore della questione, come si elegge il presidente dell’Uits. E dunque: perché l’assemblea elettiva sia validamente costituita, in prima e in seconda convocazione (2 luglio) serve che sia presente la metà più uno degli aventi diritto; in terza convocazione (3 luglio) è sufficiente un terzo.

Per essere eletto al primo turno il candidato presidente deve ottenere il voto della maggioranza dei presenti accreditati in assemblea. In caso di parità tra due candidati o di mancato raggiungimento del quorum si passa al ballottaggio. Se neanche in questo caso uno dei due candidati raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei presenti (caso tipico: numero elevato di astensioni), si procede a una nuova votazione. Dell’assemblea fanno parte i presidenti delle sezioni Tsn e i rappresentanti dei gruppi sportivi affiliati da almeno dodici mesi più un atleta e un tecnico in attività per ciascuna sezione e ciascun gruppo sportivo.

Fin qui sembra tutto piano, ma il calcolo dei voti non è semplicissimo. Ai presidenti di sezione spettano innanzitutto due voti, uno per l’attività istituzionale e uno per l’attività sportiva. Le sezioni e i gruppi sportivi i cui affiliati si siano particolarmente distinti nella classifica nazionale hanno inoltre diritto a un voto plurimo (6 dal 1° al 10° posto; 5 dall’11° al 25°; 4 dal 26° al 45°; 3 dal 46° al 75°; 2 dal 76° al 120°; 1 dal 121°).

Sono poi previsti 3 voti aggiuntivi per chi schiera i campioni olimpici in carica, 2 per i campioni del mondo Issf, 1 per i campioni europei. Il voto plurimo è ripartito in proporzioni diverse tra presidente di sezione o rappresentante del gruppo sportivo (70%), rappresentante degli atleti (20%) e rappresentante dei tecnici (10%) e non può comunque essere superiore a 12. È infine previsto un calcolo ulteriore sulla base delle quote d’iscrizione spettanti all’Uits: i voti delle sezioni dal 1° al 20° posto contano 2,5; 2 per quelle dal 21° all’81°; 1,5 dall’81° al 160°.