Assemblee delle federazioni di tiro, le decisioni del Coni

Comincia il percorso verso le assemblee delle federazioni di tiro: il Coni amplia la finestra elettorale.

Sul piatto c’è il rinnovo delle cariche: le assemblee delle federazioni di tiro, come in realtà di tutte le federazioni affiliate al Coni, potranno tenersi tra settembre 2020 e il 17 ottobre 2021. Ampliare la finestra, sostiene la giunta nazionale del Coni, serve a favorire la preparazione olimpica in vista dei Giochi di Tokyo.

Fa eccezione il tiro dinamico sportivo. L’incarico di Paolo Sesti come commissario della Fitds è stato prorogato al massimo fino a dicembre. L’assemblea elettiva dovrà dunque tenersi entro la fine dell’anno solare. Al momento invece il Coni non ha deciso niente di specifico per il tiro a segno: a quanto pare l’Uits, pure commissariata, si allineerà alle altre federazioni. La giunta del Coni ha inoltre deciso che il voto elettronico sarà obbligatorio per tutte le assemblee cui parteciperanno almeno 400 delegati.

