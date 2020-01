Auto-Ordnance Liberty 1911, la pistola da collezione dal sapore della libertà

La pistola da collezione Auto-Ordnance Liberty 1911 celebra la libertà e il ruolo che occupa nell’immaginario americano.

È una pistola da collezione dedicata al valore che gli americani hanno forse più a cuore in assoluto. Si chiama Liberty la nuova arrivata in casa Auto-Ordnance che la mette in vendita al prezzo di 1.125 dollari. Sta tanto, o forse tutto, sul carrello. Sul fianco sinistro spicca infatti la doppia scritta Liberty / Death, libertà o morte, incoronata dal simbolo presidenziale. Sull’altro lato è inciso invece il serpente della bandiera di Gadsden che rappresenta la ferocia contro tutti i tiranni. “Don’ tread on me”, non calpestarmi, lo storico motto che lo accompagna.

In pregiato legno Goncalo, le guancette sfoggiano 13 stelle in cerchio a circondare la campana della libertà a destra e l’acronimo DTOM sul fianco opposto. Accoppiata al carrello con finitura Cerakote nero-marrone, la canna da 127 millimetri porta la lunghezza totale dell’arma a 218 millimetri. L’Auto-Ordnance Liberty 1911 è dotata di mirino a lama e tacca di mira regolabile in alzo e deriva, ospita un caricatore da sette colpi chiaramente .45 ACP e pesa 1.045 grammi.

