Tecniche di respirazione per il tiro a segno: l’iniziativa (e il video) di Uits

L’Uits ha diffuso un video in cui si vedono gli atleti della nazionale approfondire le tecniche di respirazione per il tiro a segno.

L’apnea può essere utile a padroneggiare le corrette tecniche di respirazione per il tiro a segno. L’Uits ha dunque dato continuità alle lezioni del campione mondiale Mark Maric e ha coinvolto sedici atleti della nazionale in un particolare allenamento in piscina. E non in una piscina qualsiasi: la Y-40 di Montegrotto Terme è la più profonda al mondo. Il video dell’allenamento che la federazione ha diffuso è particolarmente suggestivo.

Tecniche di respirazione per il tiro a segno: i 16 atleti coinvolti

A questo allenamento così specifico hanno preso parte Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci, Giuseppe Pio Capano, Franco Caputo, Alexandros Chatziplis, Sara Costantino, Marco De Nicolo, Barbara Gambaro, Alessandra Luciani, Riccardo Mazzetti, Paolo Monna, Sabrina Sena, Andrea Spilotro, Marco Suppini, Alessio Torracchi, Martina Ziviani.