Background check: i numeri a metà 2022

Nel primo semestre del 2022 l’Fbi ha ricevuto quasi 16 milioni di richieste di background check, il controllo dei precedenti finalizzato all’acquisto di un’arma.

Meno di giugno 2021 e giugno 2020, più di giugno 2019 e maggio 2022: i background check richiesti nell’ultimo mese sostanzialmente ricalcano l’andamento del mercato delle armi negli Stati Uniti. Sono 2.570.608 le richieste ricevute dall’Fbi dal 1° al 30 giugno 2022; furono 3.054.726 (-15,85%) nel 2021, 3.931.607 (-34,62%) nel 2020 e 2.312.309 nel 2019 (+11,17%). In tutto il 2021 si registrarono 38.876.673 richieste, 39.705.315 nel 2020, 28.369.480 nel 2019; 15.746.692 quelle del primo semestre del 2022, con la prospettiva di superare i 30 milioni a fine anno.

Non si tratta di un dato significativo in senso assoluto (non per ogni compravendita è richiesto il controllo dei precedenti, almeno per ora; e non sempre alla richiesta segue l’acquisto effettivo di un’arma); ma preso insieme alla tendenza del mercato può dare un segnale chiaro sulla situazione attuale in America.

