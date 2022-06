Doppia novità sulle armi in America

La Corte suprema abroga la legge dello Stato di New York sul concealed carry, il Senato approva il ddl bipartisan che impone una prima (leggera) stretta alle armi in America.

Nel giro di poche ore Corte suprema e Senato hanno preso due decisioni che rendono improvvisamente strabica la politica sulle armi in America. Retta da una maggioranza saldamente conservatrice, la Corte suprema ha infatti accolto (6-3) il ricorso della New York State rifle and pistol association e bollato come incostituzionale la legge dello Stato di New York che fino a ieri consentiva di portare le armi in pubblico (concealed carry) solo in presenza di un motivo dimostrabile; per la Corte suprema concedere tutta questa discrezionalità all’autorità che deve rilasciare la licenza è incompatibile con il secondo emendamento. E la Naswg, l’associazione dei distributori di armi nel Paese, spiega che cosa voglia dire nel concreto: a meno che non abbiano buone ragioni per impedirlo, d’ora in poi gli Stati dovranno consentire sia la detenzione sia il porto pubblico di armi.

Primo sì al disegno di legge bipartisan

Ma Joe Biden, che ha espresso tutto il proprio disappunto per la decisione, ha avuto modo di rallegrarsi per quanto avvenuto nell’aula del Senato qualche ora più tardi. Quindici repubblicani si sono infatti espressi a favore del disegno di legge bipartisan che rende più approfonditi i controlli sui minori di 21 anni, potenzia il sistema dei background check e aumenta i finanziamenti per le cosiddette red flag, ossia gli indicatori che segnalano una situazione di possibile pericolo. Del pacchetto fanno parte anche una serie di fondi in più per le terapie di salute mentale e la parificazione del fidanzato non convivente al convivente quando se ne deve valutare la pericolosità dopo un abuso domestico.

Approvato con 65 voti favorevoli contro 33, il provvedimento passerà ora all’esame della Camera; Biden la invita «a votarlo rapidamente» così che possa promulgarlo al più presto.

