Balistica delle munizioni spezzate: il corso di Conarmi

Il corso Conarmi sulla balistica delle munizioni spezzate andrà in scena il 22 e il 23 febbraio.

Nel cuore dell’inverno Conarmi organizza un corso incentrato sulla balistica delle munizioni spezzate. Il corso, in programma il 22 (8.30-12.30, 14-18) e il 23 febbraio (8.30-12.30), si dispiegherà su un totale di 12 ore e servirà a mettere un punto sui risultati raggiunti dagli ultimi studi scientifici. Ecco perché non si tratterà solo di lezioni frontali, ma di un vero e proprio seminario. Ed ecco perché ai partecipanti è consigliato, anche se non necessario, possedere competenze di balistica come quelle trattate nei classici corsi Balistica 1 e 2 di Conarmi.

Il programma del corso si incentra sulle armi ad anima liscia in generale e sulle relative munizioni; si passerà poi ad analizzare nel dettaglio la balistica interna, esterna, terminale e forense delle munizioni spezzate.

Per le iscrizioni (costo 165 euro) c’è tempo fino al 18 febbraio. Il corso si terrà a Gardone Val Trompia nella sede del Consorzio. Per informazioni telefonare al numero 030 831752 o scrivere una e-mail a simona@conarmi.org.