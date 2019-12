Il primo numero dell’anno, Armi Magazine gennaio 2020, vi aspetta in edicola dal 20 dicembre, sempre ricco di curiosità, anteprime e novità.

Protagoniste della copertina la tiratrice sportiva Katia Colombo e la semiautomatica Colt Gold Cup Trophy cal. .45 Acp, una “1911” che, senza bisogno di particolari preparazioni, è in grado di offrire ottime prestazioni. Tra le altre prove più interessanti, possiamo segnalare: Winchester Xpr cal. .243 Winchester, Davide Pedersoli & C. Cook Underhammer cal. .36, Cz 557 Eclipse cal. .30-06 Springfield, Izhmash Sr-1 cal. .223 Remington, Yildiz A5 Elegant cal. 20, Rti Arms The Priest II cal. .22 (5,5 mm) e Beretta Dt 11 Black Edition Ee Ll cal. 12. Attualità in primo piano, con varie tematiche affrontate: la circolare del ministero dell’Interno sulla certificazione medica d’idoneità per chi detiene le armi; quando alcuni reati minori sono (ormai) considerati “ostativi” al rilascio/rinnovo delle licenze; come comportarsi in caso di rinvenimento di armi e di esplosivi. Il super-test del mese sulle munizioni è dedicato alle Aguila Sniper Subsonic .22 Lr: definirle inconsuete è… riduttivo! Particolare è anche il calibro .284 Winchester, un’eccellente cameratura intermedia, molto equilibrata ed efficace: vi proponiamo (anche) alcune ricette di ricarica. Rimaniamo (quasi) in argomento con un inedito ‘testa a testa’: le tradizionali cartucce per fucili a canna liscia caricate a “pallettoni”, di concezione mitteleuropea, si confrontano con i Buckshot statunitensi. Due gli approfondimenti “tecnici”: il primo è rivolto alle armi corte (le catene di scatto e i relativi sistemi di chiusura), il secondo alle armi lunghe (consigli pratici per la taratura di una carabina). La terminologia (esatta!) delle varie componenti di un’arma portatile da fuoco, soprattutto nel caso dei fucili, è spesso oggetto di discussioni tra appassionati: cerchiamo di fare chiarezza… o quasi. Spazio ai collezionisti e ai cultori delle armi fini con l’Amt-Iai Automag III cal. .30 M1 Carbine, la storia (e le armi) dei F.lli Bertuzzi e una bellissima doppietta Purdey da tiro al piccione. E ancora l’aria compressa con la Gamo Furia cal. 4,5 mm, un boroscopio per esaminare da vicino le canne delle nostre armi, gli attacchi Cm (Campanerut Marcello) per il montaggio di ottiche sulle ex-ordinanze, la rubrica ‘Questione di legge’ e tanto altro ancora. Buona lettura e tanti auguri di trascorrere un sereno Natale dallo staff di Armi Magazine!