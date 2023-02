Benelli Endurance, cinque nuove carabine semiautomatiche

Wood, Pro Wood, Comfortech 3, Best Comfortech 3, Battue: la linea Endurance della Benelli s’amplia con cinque nuove carabine semiautomatiche.

Cinque nuovi modelli ad aggiungersi ai due, Best e Best Limited edition, già a catalogo: nel corso di Eos 23 la Benelli ha annunciato che la sua linea di carabine semiautomatiche (la destinazione principale è la caccia al cinghiale) Endurance s’amplia con l’introduzione di Wood, Pro Wood, Comfortech 3, Best Comfortech 3 e Battue.

Tutte condividono il nuovo sistema di recupero di gas, con otturatore rotante e pistone a corsa breve, modificato nelle geometrie costruttive; lo stelo di presa di gas è rivestito col trattamento Best che ne aumenta la resistenza. I test hanno dimostrato che l’obiettivo è stato raggiunto: nessuna carabina s’è arrestata né in condizioni estreme (-40 °C / + 50 °C) né dopo esser stata trascinata nella sabbia né durante la prova di sparo con tremila munizioni di marche diverse.

Il caricatore bifilare amovibile ospita cinque colpi (due quello fisso; opzionale il caricatore bifilare da dieci colpi); la lamina interna tiene separate le munizioni e le guida verso la camera di scoppio. La sicurezza è affidata alla sicura trasversale ambidestra; il segnale in rosso avvisa che l’arma è pronta per lo sparo. Si chiama Easy aim il sistema che sul bindellino in fibra di carbonio ha consentito d’installare due punti ravvicinati verdi ad alta visibilità.

Alleggerito (1.800 grammi), lo scatto è facilmente controllabile; di ogni carabina la Benelli ha ridotto il peso lavorando sia sui profili (ergonomica e leggera la carcassa) sia sui materiali impiegati: il peso medio oscilla intorno a 3.300 grammi.

Due in legno, due in tecnopolimero, una camo

Riconoscibili a prima vista per la zigrinatura Wood touch i due modelli col calcio Montecarlo in noce differiscono per la tonalità della carcassa, nera contro nature brown, e il sistema Progressive comfort antirinculo, caratteristico della Pro Wood; rispetto alla Comfortech 3, con cui condivide il calcio in tecnopolimero che gli dà il nome, la Best Comfortech espande il trattamento Best su fodero, otturatore manetta compresa, canna e coprifiletto.

Wood, Pro Wood, Comfortech 3 e Best Comfortech sono disponibili in tre diverse lunghezze di canna: 510 (.30-06 Springfield; .308 Winchester; .300 Winchester magnum), 560 (.30-06 Springfield; 9,3×62) e 610 millimetri (.300 Winchester magnum). Fa eccezione il Comfortech 3 Battue, per la caccia nel fitto del bosco: al calcio Comfortech 3 arancione camo alta visibilità con nasello Combtech, la cui struttura elastica s’adatta alla guancia, abbina infatti una canna più corta, 470 millimetri, nei calibri .30-06 Springfield, .308 Winchester e 9,3×62. Sui prezzi al pubblico s’attendono ancora comunicazioni ufficiali da parte della Benelli.

