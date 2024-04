Beretta 92 Gts, una 92 di nuova generazione

La Beretta ha presentato la 92 Gts, pistola full size da difesa calibro 9×19 mm.

Oltre alla disponibilità in due versioni, standard nera (899 dollari) e launch edition con finitura Cerakote multitono e guancette in legno (1.199 dollari), la caratterizzano la tecnologia Twin Sear, che consente di disattivare la sicura senza intoppi, e le leve che, piazzate sul fusto stile Vertec in alluminio, fungono da abbatticane tipo G, dunque con ritorno automatico in posizione di sparo: si presenta così la 92 Gts, la pistola da difesa calibro 9×19 con la quale la Beretta aggiorna la serie 92.

Si tratta di una classica pistola full size (la canna misura 119 millimetri; lunghezza complessiva 216 millimetri, peso 945 grammi) in singola-doppia azione con carrello optic ready per la rapida installazione di un micro red-dot.

La Beretta sottolinea le dimensioni maggiorate del pulsante di sgancio del caricatore, il cane scheletrizzato e il grilletto X-treme S con finitura Dlc; il caricatore può ospitare 10, 15 o 18 colpi.

