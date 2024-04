Campionato europeo di sporting, si parte giovedì 4 aprile

La squadra azzurra è partita ieri pomeriggio alla volta di Malaga (Spagna) per partecipare al Campionato europeo di sporting. La 57ª edizione della rassegna continentale si svolgerà sulle pedane di Yedra da giovedì 4 a domenica 7 aprile

La delegazione italiana per il Campionato europeo di Sporting è composta da 17 tiratori, ognuno dei quali ci rappresenterà nelle classifiche delle rispettive qualifiche. Tra gli uomini ci saranno Cristian Camporese di Padova, Davide Gasparini di Gabicce Mare (Pu), Michael Nesti di Pistoia e Michael Spada di Fabro (Tr). In campo femminile verremo rappresentati da Veronica Bertoli di Gavardo (Bs), Valentina Guidi di Misano Adriatico (Rn) e Katiuscia Spada di Fabro (Tr). In gara nel comparto junior ci saranno Damiano Cecchini di Assisi (Pg), Mattia degli Antoni di Passirano (Bs) e Augusto Salvini di Empoli (Fi).

Passando alle qualifiche over, tra i senior gareggeranno Gianfranco Cannoni di San Giovanni Valdarno (Ar), Alessandro Gaetani di San Miniato (Pi) e Gabriele Soldani di Pratovecchio Stia (Ar); tra i veterani Pier Giovanni Nesti di Pistoia, Giovanni Provenzale di Rimini e Carlo Sestini di Empoli (Fi); tra i master il nostro unico rappresentante sarà Giancarlo Ciofini di Perugia.

Il programma della gara prevede 50 piattelli al giorno per i quattro gironi della competizione. I titoli di campione europeo verranno assegnati sulla distanza di 200 piattelli, più eventuali spareggi in caso di pari merito.

Questo il link per abbonarsi o regalare un abbonamento, per tutto il 2024, alla versione cartacea o digitale di Armi Magazine.