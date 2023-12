Beretta 92XI Sao Tactical, una pistola full size da difesa in azione singola

La Beretta Usa ha annunciato l’introduzione della 92XI Sao Tactical, pistola full size da difesa in azione singola con canna filettata.

Gli standard della serie 92, la sicura ambidestra al fusto, il grilletto flat X-Treme S in sola azione singola, la filettatura 1/ 2 x28 a chiudere la canna di 129,5 millimetri e le mire metalliche dall’altezza compatibile con l’installazione d’un moderatore di suono: si presenta così la Beretta 92XI Sao Tactical, pistola full size da difesa appena entrata nel catalogo della Beretta Usa (1.049 dollari; bisognerà attendere un po’ per capire quando e a che prezzi arriverà in Europa).

Optic ready grazie alla configurazione del carrello sul quale è rapido installare un micro-red dot, la Beretta 92XI Sao Tactical (221 millimetri, 945 grammi) sfoggia inoltre un cane scheletrizzato leggero, la finitura Cerakote Premium H-Series sulle parti metalliche, una texture aggressiva sull’impugnatura e un fusto stile Vertec M9A4.

La dotazione si completa con un caricatore da 10, 15 o 18 colpi calibro 9 mm e una slitta Picatinny a tre slot.

