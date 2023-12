Smith & Wesson Csx, la microcompatta con una marcia in più

La Smith & Wesson Csx, presentata all’inizio dello scorso anno allo Shot Show di Las Vegas la Csx, è una nuova semiautomatica che va in controtendenza rispetto al resto del mondo armiero.

Si tratta, infatti, di una sub-compatta – e in questo la Casa di Springfield ha seguito il trend attuale negli Usa che vede trionfare le piccole pistole da difesa – ma è dotata di cane esterno, di doppia leva della sicura manuale e, soprattutto, di un bel fusto in lega leggera al posto di quello in polimeri.

Dimensioni ridotte

Viste le dimensioni dell’arma che, grazie alla canna di soli 79 mm (3,1”), è lunga in tutto 155 mm, alta 117 mm e spessa 28 mm, il cambio di materiale non ha comportato un aumento rilevante del peso, tanto che la nostra Csx, poggiata sulla bilancia, ha evidenziato un peso di 554 grammi, valore leggermente superiore alla concorrenza “in plastica”: la Glock 43X, sub-compatta calibro 9×19 della Casa austriaca, ha dimensioni 154x128x28 mm e pesa 530 grammi.

Dodici colpi a disposizione

Il vantaggio dell’americana è che adotta due caricatori: uno da 10 colpi (come l’austriaca) e l’altro da ben 12 cartucce, grazie a una sorta di spaziatore, infilato sul caricatore, che prolunga l’impugnatura.

Così tanti colpi in poco spazio sono possibili perché si tratta di caricatori bifilari: infatti, l’adozione della lega leggera ha consentito di realizzare un’impugnatura con pareti meno spesse rispetto a una in polimeri, liberando, quindi, spazio al suo interno e consentendo di utilizzare caricatori bifilari.

“Fin dal lancio della M&P Shield, Smith & Wesson ha investito nel mercato delle armi da fuoco compatte per il porto occulto”, ha detto alla presentazione John Myles, senior product manager S&W, “abbiamo modernizzato e aggiornato la piattaforma aumentando la capacità e aggiornando la geometria del grilletto con il rilascio della Shield Plus, ma con la progettazione della Csx siamo partiti da un quadro nuovo, fornendo al consumatore un’opzione completamente diversa per il porto occulto”.

Siamo andati con la Smith & Wesson Csx al campo di tiro Oklahoma Camp di Uboldo (Va), portando con noi munizioni Geco con palla Fmj da 124 grani.

Smith & Wesson Csx cal. 9×19 mm