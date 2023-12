Armi Magazine gennaio 2024 è in edicola con un numero da collezione!

È proprio un numero speciale quello di Armi Magazine gennaio 2024 che vi aspetta in edicola dal 14 dicembre. Perché si festeggiano i 30 anni della (nostra e vostra) rivista: ne ripercorreremo la storia attraverso le copertine e gli eventi più significativi

In copertina spicca la Sig Sauer P320 Axg Pro cal. 9×19 mm, la versione con fusto in lega leggera della pistola adottata dall’esercito americano come arma da fianco. Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine gennaio 2024, possiamo segnalare Colt Ar15 Carbine 16,1” cal. 9×19 mm, Ruger American Pistol Competition cal. 9×19 mm, Derya Us8 cal. 12 e Smith & Wesson Csx cal. 9×19 mm.

Super-test sul campo anche per il nuovissimo sistema di canna e strozzatore sviluppato da Benelli per i propri fucili: si chiama Advanced Impact e ha l’obiettivo di aumentare la portata utile della gittata delle munizioni sparate e di aumentare nel contempo la compattezza dello sciame dei pallini, nonché la sua forza penetrativa.

Spazio alla ricarica con tre articoli. Il primo analizza come accuratizzare le ricariche per il .308 Winchester; il secondo è uno studio sulla palla Vulkan di Norma alle prese con il 9,3×62; nel terzo la protagonista è una bilancia elettronica piccola e precisa, di recente introduzione: la Hornady G3-1500. Tre articoli anche per le munizioni: in prova la Winchester Extra duo bécasse cal. 12, la Fiocchi soft point da 180 grani in .30-06 Springfield e una “specialista” per il tiro a volo, la Rc 2 Trap 24 grammi cal. 12.

Parlando di Ar 15, si possono sentire termini come “mid length” e “camera Wylde”: per chiarire di cosa si tratta a chi si fosse avvicinato da poco al mondo delle armi semiautomatiche, facciamo un veloce riepilogo delle caratteristiche di queste armi che – nate con enormi problemi – sono state via via affinate fino a diventare le più diffuse al mondo, non solo presso le forze militari e di polizia ma anche presso i civili.

Quando le armi, per essere accettate dalla clientela, dovevano essere costruite solo con buon acciaio e altrettanto buon legno, la Remington “osò” presentare una carabina in .22 Lr con calciatura e castello realizzati in materiale sintetico: la Nylon 66 fu una vera… rivoluzione.

E ancora, su Armi Magazine gennaio 2024, la rubrica ‘Questione di legge’, le nuove frontiere (e le armi) dei conflitti non convenzionali a bassa intensità, il “pacchetto sicurezza” e il ddl Spinelli e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.

Questo il link per abbonarsi o regalare un abbonamento, per tutto il 2024, alla versione cartacea o digitale di Armi Magazine.