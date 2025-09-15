Beretta presenta la 80X Cheetah Tactical Fde in calibro 9 Corto

La Beretta 80X Cheetah Tactical Fde porta la pistola compatta in calibro .380 a un nuovo livello. È la protagonista del numero di ottobre 2025 di Armi Magazine che arriva in edicola in questi giorni.

Il design accattivante e l’ergonomia migliorata della Beretta 80X sono arricchiti da una canna filettata ½ – 28, un caricatore da 15 colpi e una moderna finitura Fde, con carrello rivestito in Cerakote Desert, fusto anodizzato color bronzo, guancette intercambiabili e fondello in polimero Fde.

Nuova veste per la “piccola”

La Beretta 80X Cheetah Tactical FDE è una pistola compatta progettata per garantire un comfort eccezionale e un bilanciamento ottimizzato, assicurando velocità e controllo elevati, senza dimenticare l’inconfondibile design italiano che da sempre contraddistingue la gamma di armi da fuoco Beretta.

Un’arma immediata e intuitiva: il fusto leggero in lega di alluminio in stile Vertec garantisce un maneggio istintivo grazie al suo profilo basso e compatto, all’elsa maggiorata, al cane scheletrato e alla guardia del grilletto in stile Combat.

Ulteriori miglioramenti garantiscono una presa ancora più salda: sul carrello sono state applicate fresature di maneggio a dente di sega, mentre la zigrinatura sulla parte anteriore e posteriore del fusto si è evoluta rispetto alla Beretta 84 originale.

La 80X offre poi uno scatto leggero, netto e costante in singola e doppia azione. Il reset del grilletto è breve e udibile, con la possibilità di regolare la precorsa per ridurre il reset a 1 mm.

I componenti del gruppo scatto sono rifiniti con cura per garantire la costanza e la fluidità della pressione sul grilletto. La 80X Cheetah è stata progettata per adattarsi facilmente ai tiratori mancini: la sicura al fusto è ambidestra con funzione di abbatticane in mezza monta e il rilascio del caricatore è reversibile.

La 80X Cheetah offre un’ampia possibilità di personalizzazione. Oltre ai mirini intercambiabili, la pistola dispone di un coperchio sul carrello che può essere facilmente rimosso per permettere il montaggio del punto rosso, consentendo di migliorare la precisione e la velocità di acquisizione del bersaglio.

Infine, la slitta Picatinny a due slot offre anche la possibilità di montare sull’arma luci, dispositivi ottici elettronici e laser.

Il commento di Daniele Piva, vice president Business Commercial Market di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta

“Dopo il grande successo e l’apprezzamento ricevuti sin dal suo lancio sul mercato, la gamma 80X Cheetah continua a evolversi per soddisfare le esigenze e i gusti del maggior numero di appassionati di tiro tattico. Questa nuova versione Tactical Desert presenta la stessa iconica configurazione della pistola M9A3, diventando un omaggio alla storia di Beretta e al suo design italiano, oltre che un’arma specifica costruita per le esigenze tattiche e di difesa dei tiratori più esigenti”.

Caratteristiche principali

Canna filettata passo ½ – 28

Capacità 15+1 colpi (calibro .380)

Finitura Fde: carrello con finitura Cerakote Desert, fusto anodizzato color bronzo, guancette intercambiabili e fondello caricatore in polimero Fde

Fusto in alluminio stile Vertec con zigrino anteriore e posteriore migliorati

Carrello con predisposizione per il montaggio di punto rosso

Scatto netto in singola/doppia azione con reset corto e regolabile

Elsa maggiorata

Cane scheletrato

Carrello con fresature di maneggio a dente di sega

Sicura ambidestra al fusto con funzione di abbatticane in mezza monta

Slitta Picatinny a 2 slot

Molla di recupero alleggerita

Guardia del grilletto in stile “Combat”

Pulsante di sgancio caricatore reversibile

Mirino intercambiabile con punto bianco

Prezzo: da 933 euro

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.