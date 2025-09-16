Daniel Defense pronta a svelare la Riptide, #26 della Limited series

A breve la Daniel Defense svelerà la Riptide, il ventiseiesimo modello (venticinque le carabine) della Limited series.

È lecito attendersi le sfumature dell’azzurro, considerato il richiamo alla marea comparso nella brevissima nota di lancio; peraltro nella prima immagine della Riptide, parziale e sfocata, diffusa dalla Daniel Defense, che ha annunciato che a breve (ore, massimo giorni) la introdurrà nella Limited series come ventiseiesimo elemento, è evidente la tonalità, insolita, del caricatore, che per le dimensioni è lecito supporre che abbia una capacità di trenta colpi.

Dunque ancora una volta la serie di armi Dd da collezione, in edizione limitata, s’amplierà con una carabina: è possibile che l’Executive Carry, la numero 22, resti a lungo l’unica pistola.

