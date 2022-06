Beretta riceve il Premio dei premi per l’innovazione

Beretta fa parte dei quarantacinque campioni che hanno ricevuto il Premio dei premi per l’innovazione 2022.

Non per un’arma specifica, ma per aver diffuso l’innovazione “in tutti gli ambiti aziendali” e aver creato valore “confermato dai livelli di soddisfazione dei mercati”: è con questa motivazione che la Fondazione Cotec ha incluso Beretta tra i quarantacinque campioni cui ha assegnato il Premio dei premi. Alla soglia del mezzo millennio d’attività, traguardo che sarà raggiunto nel 2026, Beretta “ha saputo accettare e vincere le sfide della modernità come volano di progresso continuo per generare crescita e benessere”.

Alla cerimonia di consegna erano presenti i ministri Maria Cristina Messa, Vittorio Colao e Renato Brunetta; vi ha preso parte anche Luigi Nicolais, presidente della Fondazione Cotec che coordina l’assegnazione del premio. Lo ha ritirato l’ingegner Marco Bassoli, direttore area Ricerca e sviluppo di Beretta, che ha ribadito che «innovazione e passione sono le linee guida che seguiamo ogni giorno nel nostro lavoro: nello sviluppo di prodotti; nella definizione di nuove esperienze; nella digitalizzazione della tecnologia; nell’individuazione e attuazione delle migliori pratiche a sostegno di ambiente e benessere». Il premio è dunque uno stimolo a proseguire sulla strada dell’innovazione, che Beretta si dice convinta sia la radice del successo.

