Annunciati i nuovi corsi Conarmi

Perizie forensi, licenze armi ed esplodenti, restauro di armi antiche: sono tre i corsi Conarmi in programma dall’inizio dell’autunno.

Uno in presenza, uno online, uno ibrido: sono tre i corsi che Conarmi ha annunciato in queste ore per l’inizio dell’autunno. Si comincia il 4 ottobre (fine 21 dicembre; parte in presenza e parte a distanza) con il corso sulla redazione delle perizie forensi, sorta di prolungamento del corso di balistica forense; tre i moduli in cui s’articola (teoria generale, a sua volta suddivisa in normativa e redazione di perizie e consulenze; teoria specifica, legata alla casistica concreta e allo studio di cinque situazioni reali; esercitazione pratica). L’attestato che s’ottiene alla fine delle 50 ore (793 euro il costo) può essere uno dei titoli da allegare alla richiesta d’iscrizione all’albo dei periti balistici.

Il 10 ottobre prende invece il via uno dei classici, il corso online per licenze armi ed esplodenti (fine 15 dicembre, durata 66 ore, prezzo 854 euro); Conarmi lo indirizza a chi intende affrontare l’esame per vendita, riparazione e fabbricazione di armi comuni, per armi da guerra e per esplosivi. Il programma è quello tradizionale, destinato a fornire una formazione professionalizzante su legislazione, armerie, tecnica delle armi lunghe e corte, materiali esplodenti, Banco nazionale di prova e sicurezza sul lavoro.

Il programma autunnale al momento si chiude con il corso per il restauro di armi antiche, storiche ed ex ordinanza, più breve (22 ottobre – 6 novembre, durata totale 32 ore, prezzo 260 euro) e in presenza; John Ceruti, direttore tecnico del Museo della guerra bianca di Adamello di Temù (Bs), spiegherà come impiegare le principali tecniche di restauro e manutenzione; i partecipanti potranno operare direttamente sulla propria arma. Chi desidera ulteriori informazioni può telefonare allo 030 831752 o scrivere una e-mail a info@conarmi.org.

