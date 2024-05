Beretta SL2, arriva la nuova era dei sovrapposti

Il Beretta SL2, con Pietro Beretta Selection, inaugura una nuova era nel mondo del tiro a volo: l’Hypergun.

Il nuovo sovrapposto è l’apice dell’esperienza di Beretta nel tiro al piattello fusa con l’alta artigianalità della Pietro Beretta Selection. L’SL2 vanta linee futuristiche e soluzioni tecniche innovative che si mixano al fine di creare un fucile su misura: è una nuova piattaforma di tiro che riscrive tutti i paradigmi della disciplina.

Design innovativo

Le linee della bascula sono state ridotte all’essenziale e arricchite da un rivoluzionario anti-glare pattern: queste micro-piramidi incise al laser sono state studiate per disperdere la luce, mentre l’assenza di poppette e la chiave di apertura ribassata permettono una visione del bersaglio più ampia.

Ciò grazie alla scelta di un sistema di chiusura a tassello longitudinale all’altezza del perno cerniera. Le forme del calcio si fondono con il design contemporaneo della bascula, seguendone le linee fluide e garantendo una maggiore visuale sui piattelli con traiettorie laterali. Per una presa solida è stato completamente rivisto il design dell’astina.

Un progetto rivoluzionario

Come per il fucile di Beretta più vittorioso di sempre, il DT11, il gruppo scatto è removibile e rapidamente sostituibile, con molle di ritorno che assicurano una pressione del grilletto pulita e uniforme in qualsiasi momento.

Per l’SL2 è stato progettato uno specifico profilo canna per spingere al massimo le prestazioni della pluri-collaudata tecnologia delle canne Beretta, Steelium: le canne con tecnologia Steelium Pro X sono state sviluppate in collaborazione con i tiratori professionisti Beretta e presentano uno strozzatore allungato rispetto al profilo del DT11 Steelium Pro per ottimizzare i tiri e ottenere prestazioni balistiche superiori.

Come per ogni fucile PB Selection, la superficie della canna viene accuratamente lucidata a mano degli artigiani Pietro Beretta per ottenere una finitura lucente.

Il legno di noce di classe 4 è lavorato per creare un calcio e un’astina su misura, finemente zigrinati a mano per una presa perfetta.

Canne Steelium Pro X

Con la tecnologia Steelium Pro X su SL2, Beretta vuole progredire ulteriormente nella tecnologia delle sue canne. Sono tre gli elementi che fanno della Steelium Pro X la migliore canna mai realizzata da Beretta.

Energia terminale: un diametro minore del cono di raccordo consente una migliore energia terminale, una riduzione del rinculo e migliori prestazioni con la borra in feltro. Rosata: testata da una modellazione 3D, la rosata risulta incredibilmente omogenea, perfettamente distribuita e piena di energia in tutto il suo raggio d’azione. Gestione del rinculo: utilizzando sensori di pressione e celle di carico, siamo riusciti a misurare il rinculo direttamente sulla spalla del tiratore. La maggiore fluidità rispetto alla versione Pro è assolutamente percepibile. A completare questa rivoluzione ingegneristica sono i nuovi strozzatori da 90 mm denominati Ocxp.

I dettagli contano nel Beretta SL2

Il processo di selezione dei materiali parte con un’attenta revisione dei maestri armaioli, ma in realtà il percorso inizia molto prima.

I prodotti Pietro Beretta Selection sono sottoposti a un controllo approfondito della filiera fin dalla materia prima, vengono assemblati in bianco prima che tutte le parti siano finite, in modo da avere, una volta completata la raffinazione, un incastro perfetto.

A completare il calcio, il collaudato calciolo Beretta MicroCore noto per il suo superiore assorbimento del rinculo e per contribuire all’aumento del sostegno alla spalla.

Fisso sull’obiettivo

Una delle caratteristiche che rendono unico SL2 è l’aggiunta di un trattamento antiriflesso sui corpi metallici.

Si tratta di una texture laser studiata dai reparti di Ricerca e Sviluppo interni per mitigare il bagliore grazie a microincisioni di forma piramidale che hanno la proprietà di trattenere i raggi solari evitando che creino fastidiosi accecamenti durante il momento di puntamento dell’obiettivo.

Un nuovo colore

Il trattamento superficiale della bascula dell’SL2 è il nuovo e innovativo rivestimento Graphite Grey, applicato attraverso un processo di deposizione elettrochimica. Il rivestimento Graphite Grey è pienamente conforme alle politiche di sostenibilità di Beretta, in quanto privo di fluoro. Inoltre, garantisce prestazioni migliori con una maggiore resistenza alla corrosione, all’invecchiamento e alla brillantezza.

Ampia customizzazione

SL2 è prodotto PB Selection; per poter fare parte della famiglia più nobile delle armi Beretta, deve poter consentire la più vasta possibilità di customizzazione da parte del cliente.

Per questo motivo, al momento dell’ordine sono diverse le specifiche che possono essere adottate a seconda del gusto del cliente. Tra queste: la chiave che può essere con le tre frecce scavate, vuota oppure piena.

Ma si può procedere a un upgrade di classe di legni di calcio e astina: dallo standard di classe 4 al top rappresentato dalla classe 5. Per gli amanti dello stile moderno si può richiedere la versione in carbonio.

Tutto è su misura; per quanto riguarda i legni, con la scelta fra tre finiture di oliatura. Non solo: tra gli extra, SL2 dà la possibilità di avere un gruppo scatto in carbonio e una valigetta creata secondo la fantasia del committente.

Carlo Ferlito, ceo e general manager di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, commenta così l’arrivo dell’SL2: “A differenza di tutte le altre aziende del settore, Beretta offre agli appassionati del tiro a volo un sistema completo che si estrinseca sia in abbigliamento e accessori, che nella possibilità di scelta di una gamma di piattaforme che coprono tutte le esigenze.

Le serie 680, 690, DT11 e SO5. A queste si aggiunge oggi SL2, un fucile da tiro nato dall’esigenza di creare il ponte ideale proprio fra gli iconici DT11 e SO5. Questa piattaforma è un concentrato tecnologico a servizio delle performance arricchito, al contempo, di tutti quei caratteri di bellezza tipici del Made in Italy.

Non solo: oltre a essere una macchina disegnata per vincere, SL2 è anche un fucile che raccoglie in sé le peculiarità dei prodotti di lusso attraverso l’elaborazione di stilemi e la capacità di customizzazione proprie della nostra divisione PB Selection. Oggi la casa del tiro Beretta è davvero completa”.