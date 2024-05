Il red dot Trijicon Rmr Hd distribuito in Europa

Grazie alla propria rete di distribuzione la Trijicon ha esportato in Europa il red dot Rmr Hd, con punto di 1 o 3,25 Moa.

La distribuzione sta iniziando in queste ore, grazie a una rete capillarissima (il riferimento italiano è la torinese Prima Armi): il red dot Rmr Hd, che l’americana Trijicon ha sviluppato per il settore militare e il law enforcement, arriva in Europa; 1.075 euro il prezzo consigliato.

Sono due le versioni disponibili, differenti per le dimensioni del punto (1 o 3,25 Moa; oltre al single dot c’è la possibilità d’attivare anche il reticolo); le accomuna tutto il resto, dalla struttura in alluminio aeronautico 7075-T6 al sensore di luce, che consente di regolare automaticamente la luminosità su nove livelli, tre dei quali notturni e uno extra (resta comunque possibile l’intervento manuale, anche per chi indossa i guanti; udibile il click).

L’alimentazione è demandata a una batteria a bottone Cr2032, al cui scomparto s’accede facilmente; con la luminosità impostata al livello 5 (solo punto, no reticolo) la Trijicon promette tre anni di funzionamento.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.