Beretta: “Siamo tornati a produrre” – Lockdown & imprese

Intervista a Daniele Piva, direttore business mercato civile di Beretta.

Abbiamo intervistato Daniele Piva, direttore business mercato civile di BERETTA. In attesa di ripartire a pieno regime, la storica azienda gardonese sta riprendendo con gradualità e secondo un rigido protocollo l'attività, come gli è permesso dalla qualifica di "azienda strategica per l'industria nazionale nel settore della difesa".

