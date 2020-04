Nighthawk TRS, la nuova serie di pistole custom

Le Nighthawk TRS Comp e Commander sono le nuove pistole custom della famiglia Tactical Ready Series.

Un acronimo di tre lettere, TRS, per due modelli, Comp e Commander: Nighthawk ha svelato le sue due nuove pistole custom che faranno parte della linea Tactical Ready Series. Calibro 9 mm, si riconoscono a prima vista per la texture dell’impugnatura replicata dai tagli di presa del carrello.

La Nighthawk TRS Commander (4.000 dollari) è una pistola compatta con canna match grade da 108 millimetri. Alla tacca di mira posteriore Heinie Ledge Straight Eight corrisponde una mira frontale al trizio. 197 millimetri la lunghezza per 1.040 grammi di peso.

Con la sorella (4.600 dollari) si entra invece nella famiglia delle pistole full size: lo raccontano bene la canna da 127 millimetri, i 215 millimetri di lunghezza e i 1.120 grammi di peso. Dotata di freno di bocca, la Nighthawk TRS Comp abbina tacca di mira posteriore Heinie Ledge Black a mira frontale a perla in oro.

Tutte e due le pistole custom sono rifinite in nitruro nero e dotate di slitta per torcia, sicura singola, grilletto flat rispettivamente in acciaio inossidabile o in alluminio e caricatore bifilare da 17 colpi. Alla loro presentazione Nighthawk ha dedicato un video suggestivo.