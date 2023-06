Bergara B14 Wilderness Thumbhole Steel cal. .308 Win, la prova a fuoco

Bergara B14 Wilderness Thumbhole è una delle novità presentata dalla Casa spagnola lo scorso marzo; è disponibile in due versioni, Carbon e Steel, facendo riferimento al materiale che compone la canna. Abbiamo provato la versione in acciaio, nel calibro .308 Winchester.

Introdotta nel 2018, la gamma delle carabine Wilderness rappresenta la gamma intermedia di Bergara, costruita sulla fortunata azione B14.

Calciatura molto efficace

Le nuove versioni Thumbhole si caratterizzano per la particolare calciatura caratterizzata dal foro attraverso il quale far passare il pollice (thumb) della mano forte. Questo tipo di presa consente di afferrare saldamente l’impugnatura, contrastando il rinculo e controllando meglio l’impennamento allo sparo.

A proposito dell’impugnatura, la parte in cui poggia la mano forte è ricoperta in gomma nera, così come la parte inferiore dell’astina, in funzione antiscivolo e per aumentare il comfort.

La calciatura presenta una colorazione moderna, studiata per conquistare i gusti dei tiratori più giovani: è realizzata in materiale sintetico con una lavorazione denominata Spider web a ricordare una ragnatela.

Canna e azione

Il modello in prova monta una canna da 510 mm (20 pollici) in acciaio con una finitura Cerakote in una bella colorazione Sniper grey, a garanzia di un’elevata resistenza alle ingiurie legate alla pratica venatoria.

La canna è scanalata (fluded) per alleggerirne il peso e per favorirne il raffreddamento; termina con una volata filettata cui è montato il freno di bocca, offerto di serie.

Cuore della Bergara B14 Wilderness Thumbhole è l’azione, aperta a due ponti, d’ispirazione Remington 700, entro cui scorre l’otturatore di tipo fluted a due tenoni di chiusura posti a 180 gradi; presenta la faccia ribassata con consueto espulsore a pistoncino, coadiuvato dall’estrattore a ghigliottina incidente sulla porzione superiore dell’aletta di chiusura destra.

Tale aletta è interessata anche dal solco di scorrimento, necessario a guidare con precisione il movimento dell’otturatore stesso durante il transito in corrispondenza della finestra d’espulsione.

Bergara B14 Wilderness Thumbhole Steel: la gallery fotografica

Bergara B14 Wilderness Thumbhole Steel: la prova a fuoco

Abbiamo portato la Bergara al campo di tiro Oklahoma Camp di Uboldo (Va) per metterla alla prova su una distanza di 100 metri e confermare quanto dichiarato dalla Casa che garantisce una precisione sub-Moa (1 Moa corrisponde a 29 mm a 100 metri). Per il test abbiamo montato un eccellente cannocchiale Delta Stryker Hd 4.5-30×56 (1.980 euro), molto performante, quasi esuberante per la prova cui era destinato (distanza di 100 metri).

Con noi abbiamo portato tre tipi di munizioni commerciali: le Norma Jaktmatch con palla Fmj da 150 grani, le Fiocchi Extrema con palla da 165 grani e le Fiocchi Exacta con palla da 175 grani.

Come evidenziano le rosate, la carabina ha mostrato un ottimo feeling con le palle più leggere, ma anche con le più pesanti Exacta ha ottenuto risultati soddisfacenti.

Allo sparo, la carabina, complice l’effetto del freno di bocca, compie un movimento quasi esclusivamente orizzontale, con un impennamento quasi nullo: ciò aiuta a doppiare il colpo più facilmente.

Nota positiva anche dallo scatto che, nel modello in prova, aveva un peso di sgancio medio di 1.122 grammi, valore molto contenuto, abbinato a una corsa corta del grilletto: sono due caratteristiche che aiutano molto nel tiro rapido e istintivo.

Quanto alla calciatura, l’impugnatura con thumbhole consente una presa salda e naturale, per nulla affaticante. Alcuni tiratori non la amano particolarmente, ma chi scrive non è tra questi.

Di seguito i dati balistici delle singole munizioni.

Munizione 1

Produttore : Norma

: Distributore : Beretta

: Modello : Jaktmatch

: Jaktmatch Palla : Fmj 150 gr (9,72 g)

: Fmj 150 gr (9,72 g) V 0 dichiarata : 810 m/s

: 810 m/s E 0 dichiarata : 3.189 J

: 3.189 J Rosata2: 43×11 mm

Munizione 2

Produttore : Fiocchi

: Modello : Extrema

: Extrema Palla : Hpbt 165 gr (g)

: Hpbt 165 gr (g) V 0 dichiarata : 830 m/s

: 830 m/s E 0 dichiarata : 3.682 J

: 3.682 J Rosata 2 : 28×29 mm

: 28×29 mm

Munizione 3

Produttore : Fiocchi

: Modello: Exacta

Palla : Hpbt 175 gr (11,34 g)

: Hpbt 175 gr (11,34 g) V 0 dichiarata : 800 m/s

: 800 m/s E 0 dichiarata : 3.629 J

: 3.629 J Rosata2: 22×21 mm

Note

Valore medio ricavato da cinque rilevazioni effettuate con Lyman Electronic Trigger Pull Gauge. La rosata è calcolata misurando il rettangolo formato dai centri dei colpi più lontani di una rosata di tre colpi. Il test è stato effettuato al campo di tiro Oklahoma Camp di Uboldo con temperatura di 30°C.

Bergara B14 Wilderness Thumbhole Steel cal. .308 Winchester