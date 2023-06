Europei di tiro a segno, subito due medaglie per l’Italia

Paolo Monna e la coppia Ceccarello-Sollazzo hanno vinto la medaglia di bronzo nella prima giornata degli Europei di tiro a segno.

Due di bronzo, in due specialità diverse: già nella prima giornata gli Europei di tiro a segno regalano due medaglie all’Italia, unica nazionale a raddoppiare. Le hanno vinte Paolo Monna nella pistola 10 metri (ha mancato l’accesso al gold medal match per 1,2 punti; e il turco Ismail Keles che partiva da dietro ha conquistato il titolo battendo 17-13 il tedesco Robin Maurice Walter), e Sofia Ceccarello e Danilo Sollazzo nella carabina 10 metri mixed team: nella finale per il bronzo hanno ottenuto 16 punti contro gli 8 della coppia ceca Brabcova-Smetana; l’oro se l’è preso l’Ungheria (Meszaros-Pekler) con un netto 17-7 sulla Spagna (Grande Martinez-Oviedo Berenguer).

L’unica delusione è dunque arrivata dalla gara femminile di pistola 10 metri: nessuna delle atlete italiane s’è qualificata per la sfida a otto (solo undicesima Maria Varricchio, diciannovesima Sara Costantino), da cui poi è uscito il duello tra la polacca Klaudia Bres, alla fine premiata con l’oro (17-13), e la francese Camille Jedrzejewski.

Domani si torna in pedana a categorie invertite: gare individuali per la carabina, mixed team per la pistola.

Europei di tiro a segno: i vincitori

Carabina 10 metri mixed team : Ungheria

: Ungheria Pistola 10 metri uomini : Ismail Keles (Tur)

: Ismail Keles (Tur) Pistola 10 metri donne: Klaudia Bres (Pol)

Il medagliere dopo la prima giornata

Polonia : 1 oro

: 1 oro Ungheria : 1 oro

: 1 oro Turchia : 1 oro

: 1 oro Francia : 1 argento

: 1 argento Germania : 1 argento

: 1 argento Spagna : 1 argento

: 1 argento Italia : 2 bronzi

: 2 bronzi Ucraina: 1 bronzo

