Bergara Micro Rimfire, la nuova carabina leggera

Bergara lancia una nuova carabina leggera a percussione anulare: il peso della Micro Rimfire oscilla tra i 2.450 e i 2.650 grammi.

Con la canna in acciaio sta sotto i 2.650 grammi che scendono a massimo 2.450 se si sceglie la fibra di carbonio: la Micro Rimfire è la nuova carabina leggera di Bergara, che la contiene tra i 915 e i 965 millimetri. La variazione dipende dalla lunghezza della canna, che oscilla tra i 457 millimetri del calibro .22 LR (passo di rigatura 1:18”) e i 508 di .22 WMR e .17 HMR.

Ad azione corta, l’arma si completa con calcio tattico nero con macchie grigie, caricatore da 5 o 10 colpi, freno di bocca 1/ 2 x28 e grilletto Bergara Performance Trigger compatibile Remington 700. La Micro Rimfire con canna in acciaio inossidabile 4140 (finitura bluastra) costa 565 dollari; quasi cento in più, 659, per il modello con la canna in fibra di carbonio.

