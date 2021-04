Bergara Premier Competition Rifle, la nuova carabina per il tiro a lunga distanza

Disponibile in 6,5 Creedmoor e 6 Creedmoor, la Premier Competition Rifle è la nuova carabina per tiro a lunga distanza di casa Bergara.

Per ora in 6,5 Creedmoor (passo di rigatura 1:8”), dall’estate anche in 6 Creedmoor (1:7,5”): a breve la Premier Competition Rifle, carabina per il tiro a lunga distanza che Bergara ha presentato nelle scorse ore, sarà disponibile in due allestimenti. Bergara ha optato per una canna in acciaio inossidabile da 66 centimetri: pesante e dal diametro ampio, si rivela decisamente rigida e stabile. Filettata (5/ 8 -24”), la volata si chiude con un freno di bocca.

La Premier Competition Rifle si contraddistingue poi per il calcio regolabile Mpa Comp Chassis Kit B con impugnatura verticale e il grilletto TriggerTech con tecnologia Frictionless Release. La completano il caricatore removibile tipo Aics da 10 colpi e la slitta Arca Swiss che rende particolarmente intuitivo l’utilizzo dell’appoggio. Compatibile con le ottiche utilizzabili sulla piattaforma Remington 700, l’arma è lunga 117 centimetri e pesa 5.760 grammi. Bergara, che la vende a 2.499 dollari, assicura la precisione entro il moa.

