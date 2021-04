Convocata l’assemblea elettiva Uits

Il commissario straordinario Igino Rugiero ha convocato l’assemblea elettiva Uits per i primi di luglio.

L’assemblea elettiva Uits si terrà il 2 e il 3 luglio 2021 all’hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria. Il commissario straordinario Igino Rugiero ha firmato l’atto di convocazione nelle scorse ore. Perché l’assemblea sia valida, in prima (venerdì ore 10) e in seconda (sabato ore 10) convocazione è necessario l’intervento della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In terza convocazione (domenica ore 12) basta un terzo. Per presentare le candidature c’è tempo fino alle 16 del 23 maggio. Al momento oltre al commissario uscente hanno fatto sapere di voler correre per la presidenza Gianfranco Mantelli, Riccardo Mariani e Costantino Vespasiano.

L’Uits è commissariata dal settembre 2017, da quando il governo non ratificò la rielezione di Ernfried Obrist. Prima di Rugiero, l’Uits è stata retta dall’altro commissario straordinario Francesco Soro.

