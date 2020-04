Bignami: “Pronti a ripartire” – Lockdown & imprese

Lockdown & imprese – Achille Berti, direttore commerciale di Bignami, ci racconta il punto di vista di un grande distributore del settore.

Dopo un inizio d’anno estremamente promettente, l’emergenza sanitaria ha creato una grande incertezza per l’immediato futuro per l’intero settore e, in particolare, per chi importa e distribuisce numerosi prodotti di produttori esteri come Bignami.

Magazzino ben rifornito per gli appassionati

A ogni modo le novità per il settore non mancano e l’azienda bolzanina è pronta ad affrontare la ripresa con il magazzino ben rifornito e la speranza che si possa assistere a una vera rinascita anche delle passioni degli italiani.

Guarda l’intervista ad Achille Berti qui sotto.

