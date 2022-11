Black friday, biglietti scontati per Eos ’23

Nel corso del fine settimana che si apre con il Black friday sarà possibile acquistare biglietti scontati per Eos ’23.

Undici euro invece di tredici: nel corso del Black friday sarà possibile acquistare biglietti scontati per Eos ’23, la fiera di armi e di caccia in programma a Verona dall’11 al 13 febbraio; e anziché essere valida soltanto venerdì 25 novembre la promozione durerà fino a domenica.

Per usufruire dello sconto è sufficiente collegarsi alla biglietteria online, selezionare il biglietto e inserire il codice BLACKEOS prima di completare l’acquisto; ogni utente può usare lo sconto una sola volta per l’acquisto di un solo biglietto valido per uno qualsiasi dei giorni in cui la fiera sarà aperta.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.