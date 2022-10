Disponibili i biglietti per Eos Show 2023

Se acquistati online i biglietti per Eos Show 2023 costano 14,35 euro.

Dopo una sola edizione è diventata la fiera di riferimento per le armi, la caccia e il tiro sportivo: si comprende bene la curiosità che circonda il prossimo Eos Show, in programma a Verona dall’11 al 13 febbraio.

I biglietti sono già acquistabili online a 14,35 euro (13+1,35 di prevendita); ai gruppi di almeno 15 persone è riservata una riduzione di 10,90 euro. Se si decide di pagare con carta di credito l’emissione del biglietto sarà istantanea; è possibile optare anche per un bonifico bancario (la copia della contabile dovrà essere inviata a customerservice@wticket.it). All’ingresso il biglietto potrà essere presentato in formato sia cartaceo, stampato autonomamente, sia digitale; non sono previste né la spedizione a domicilio né il ritiro in biglietteria.

Gli organizzatori hanno già annunciato un maggior numero di espositori (anche stranieri) e di convegni rispetto all’esordio del 2022 e una nuova serie di aree tematiche; nelle prossime settimane cominceranno ad arrivare i primi dettagli su aderenti e calendario.

