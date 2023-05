Browning Bar 4X Ultimate calibro .30-06, ecco come si comporta in poligono

La carabina semiautomatica Browning Bar 4X è l’ultima evoluzione del modello nato nel 1966 e fa della modularità la sua prerogativa principale. Abbiamo provato l’allestimento Ultimate in calibro .30-06, uno dei quattro disponibili.

La Bar 4X si può infatti comporre con il configuratore online, proprio come si fa con le automobili. Si parte dall’insieme canna/carcassa, disponibile in quattro versioni (Hunter, Elite, Ultimate e Platinum) e in altrettanti calibri (.308 Winchester, .30-06, 9,3×62 e .300 Winchester Magnum), scegliendo poi una delle due tipologie di calciatura disponibili, per passare, infine, ai dispositivi di mira e agli accessori.

La prova della Browning Bar 4X sarà pubblicata sul numero di luglio di Armi Magazine 2023.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.