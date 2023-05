Tre (e poi quattordici) carabine Savage calibro .400 Legend

La Savage ha annunciato che nel proprio catalogo entra una serie di carabine calibro .400 Legend.

Per adesso tre (110 Apex Hunter Xp, 110 Hog Hunter e Axis II Xp), ma altre undici entro la fine dell’anno solare: per la prossima stagione di caccia al cervo in America saranno complessivamente quattordici le carabine Savage calibro .400 Legend a catalogo.

Si tratta d’un calibro a pareti dritte (straight-walled) sviluppato dalla Winchester per quegli Stati, come Michigan e Ohio, dove sono vietate le munizioni a collo di bottiglia; la palla Power Point da 215 grani è spinta a 686 m/s. In confronto al calibro 12 l’energia a 100 iarde raddoppia e il rinculo si riduce del 55%; migliori le prestazioni anche rispetto ad altri calibri per carabina: stessa energia del .450 Bushmaster con rinculo ridotto del 20%; 25% d’energia in più del .350 Legend e migliori effetti terminali; 20% d’energia in più rispetto al .30-30 Winchester, calibro diffusissimo per la caccia al cervo in America.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.